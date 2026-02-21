[ Images] Célébration du 4 avril à Thiès : l'état défectueux des routes, une préoccupation majeure

Au moment où les préparatifs vont bon train pour la célébration prochaine de la fête de l’Indépendance dans la cité du rail, une préoccupation majeure s'invite aux débats.
Au delà de l'enthousiasme, Thiès fait face à un problème notoire lié à la dégradation de ses routes, notamment les routes secondaires. En plein centre-ville, dans le dédale des axes routiers, la situation est plus que préoccupante à travers l'omniprésence des nids de poule, le ruissellement des eaux de la SDE et de l'ONAS, entre autres. Dans les autres quartiers, l'état de dégradation des routes est beaucoup plus visible. De quoi pousser les populations, ainsi que certains élus à se poser la question de savoir, si Thiès va pouvoir bénéficier des retombées de l'organisation de cette fête en terme d'infrastructures routières?
Mais selon certaines autorités, les délais sont ainsi très courts. Du coup, l'organisation de cette fête est beaucoup plus symbolique que bénéfique pour Thiès en terme de retombées liées à son patrimoine. Une affirmation que d'autres balaient d'un revers de main en déclarant que Thiès devrait au moins pouvoir en bénéficier. "Nos routes sont très dégradées. Certaines sont d'ailleurs impraticables d'où la nécessité de déployer les services compétents pour les réhabiliter avant le 4 avril", a renchéri un ouvrier rencontré au centre-ville.
"Les moyens dégagés pour l'organisation des activités folkloriques devraient être consacrées à ces urgences. Des maires se sont engagés à peindre certains murs et autres, mais il urge aussi de penser à nos routes", a ajouté un autre Thiessois...
