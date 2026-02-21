Interpellation à Kounkané : fin de cavale pour un chauffeur poursuivi pour un préjudice de 17 millions FCFA


Interpellation à Kounkané : fin de cavale pour un chauffeur poursuivi pour un préjudice de 17 millions FCFA
Le Commissaire spécial de Kounkané a procédé, le 11 février 2026, à l’interpellation d’un individu recherché dans le cadre d’une affaire présumée de vol et d’abus de confiance portant sur un montant estimé à 17 000 000 FCFA.
L’arrestation fait suite à un avis de recherche émis par le Bureau Central National (BCN) d’Interpol, consécutivement à une plainte déposée par la propriétaire d’un ensemble routier composé d’un camion tracteur et d’une semi-remorque.
Selon les éléments communiqués sur les plateformes de la Police Nationale, le chauffeur devait acheminer une cargaison de son de blé vers Dakar, en provenance d’un pays de la sous-région. Il aurait toutefois pris la fuite avec le véhicule, coupant tout contact avec sa collaboratrice.
Alertées, les autorités ont activé les mécanismes de coopération policière. La vigilance des agents du poste avancé de Kalifourou, situé à la frontière avec la République de Guinée, a permis d’identifier et d’immobiliser le suspect lors des formalités d’entrée sur le territoire national. Après son identification formelle, l’intéressé a été transféré vers Dakar.
Le chauffeur a été déféré devant le parquet de Pikine-Guédiawaye afin de répondre des faits qui lui sont reprochés. L’enquête devra permettre d’établir les responsabilités et de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.
Samedi 21 Février 2026
