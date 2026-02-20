TOUBA- Rénovation de la Grande Mosquée / Serigne Cheikh Say remet 184 millions au Khalif

Dans le cadre des travaux de rénovation et d’embellissement de la Grande Mosquée, Serigne Cheikh Say Mbacké, khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké Khadim Rassoul, a remis au khalife général des Mourides une importante contribution. Le don se compose d’une enveloppe de 184 millions de francs CFA ainsi que de 20 tonnes de mil.



Ce geste traduit l’attachement du khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké à la préservation et à la valorisation du patrimoine religieux de la communauté mouride. Il s’inscrit dans la dynamique de solidarité et de mobilisation des ressources pour soutenir les initiatives du khalife général en faveur de la Grande Mosquée.