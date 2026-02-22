Trafic International de Haschich: Un réseau démantelé à la Gare des Baux Maraichers de Dakar

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a procédé, le 20 février 2026, au démantèlement d’un réseau présumé de trafic international de drogue à la gare des Baux-Maraîchers de Pikine.



L’opération a conduit à l’interpellation de deux individus et à la saisie de 2,55 kilogrammes de haschich répartis en 25 plaquettes.



L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’acheminement par voie terrestre d’un colis suspect. La marchandise aurait transité par la frontière d’un pays limitrophe avant d’être transportée à Dakar à bord d’un minicar de type « Cheikhou Chérif ».



Un dispositif de surveillance a été mis en place dès l’arrivée du véhicule à la gare, aux environs de 20 h 20. Le chauffeur a été interpellé au moment du déchargement. Il aurait déclaré transporter une simple caisse de boissons. Peu après, un individu s’est présenté pour récupérer le colis et a été immédiatement appréhendé par les agents.



La fouille du colis qui est présenté comme une caisse contenant douze bouteilles de jus a permis de découvrir que trois d’entre elles dissimulaient six plaquettes de 100 grammes, dix-neuf plaquettes de 50 grammes.



Les investigations se sont poursuivies au domicile du destinataire présumé, situé à la Cité Mbackiyou Faye (Mamelles). La perquisition aurait permis la saisie de documents bancaires, de pièces d’état civil et d’un ordinateur portable, susceptibles d’être exploités dans le cadre de l’enquête.



Les mis en cause ont été informés de leurs droits, notamment celui de se faire assister par un avocat, avant d’être placés en garde à vue pour : association de malfaiteurs ; trafic international de drogue (haschich) ; complicité et blanchiment de capitaux.



La drogue et les objets saisis ont été inventoriés et placés sous scellés pour les besoins de la procédure.

