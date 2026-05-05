Trump appelle l'Iran à "faire ce qui est intelligent"

Donald Trump a appelé mardi l'Iran à "faire ce qui est intelligent", en ajoutant que les Etats-Unis ne voulaient "pas y aller et tuer des gens".
"Ils (les dirigeants iraniens) devraient faire ce qui est intelligent, parce que nous ne voulons pas y aller et tuer des gens. Je ne veux pas faire ça", a déclaré le président américain au cours d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale à la Maison Blanche.
Un journaliste lui a demandé ce que l'Iran devait faire pour que les Etats-Unis concluent à une violation du cessez-le-feu, et Donald Trump a répondu : "Vous verrez, parce que je vous le ferai savoir."
"Ils savent ce qu'ils ont à faire et (...) ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire", at-il poursuivi.
"L'Iran veut faire un accord", a affirmé le président américain tout en accusant Téhéran de "jouer à des petits jeux" et en reprochant aux autorités iraniennes de ne pas dire la même chose en privé et en public.
-
Ormuz: Trump dit suspendre l'opération américaine pour escorter des bateaux
-
Saraya : coup de filet contre l’orpaillage clandestin, 17 groupes électrogènes et un important matériel saisis
-
Golf Sud : un dealer de crack cueilli à l’aube près du marché…21 pierres de crack saisies
-
Affaire ASER-AEE POWER EPC: Les avocats de Saïdou Kane brisent le silence et dénoncent une stratégie d’éviction orchestrée
-
Kaolack - Accident mortel : une collision entre un bus et une moto fait 1 mort