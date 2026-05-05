Trump appelle l'Iran à "faire ce qui est intelligent"

Donald Trump a appelé mardi l'Iran à "faire ce qui est intelligent", en ajoutant que les Etats-Unis ne voulaient "pas y aller et tuer des gens".



"Ils (les dirigeants iraniens) devraient faire ce qui est intelligent, parce que nous ne voulons pas y aller et tuer des gens. Je ne veux pas faire ça", a déclaré le président américain au cours d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale à la Maison Blanche.



Un journaliste lui a demandé ce que l'Iran devait faire pour que les Etats-Unis concluent à une violation du cessez-le-feu, et Donald Trump a répondu : "Vous verrez, parce que je vous le ferai savoir."



"Ils savent ce qu'ils ont à faire et (...) ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire", at-il poursuivi.

