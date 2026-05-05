Sénégal Solidaire clarifie ses missions et ferme la porte aux demandes liées à la Tabaski

La Fondation Nationale Sénégal Solidaire a publié, ce lundi 4 mai 2026, un communiqué officiel pour clarifier ses modalités d’intervention, après avoir enregistré une affluence inhabituelle de citoyens et de courriers à son siège. Ces sollicitations portaient principalement sur des demandes de soutien financier ponctuel à l’occasion de la fête de la Tabaski.







La Fondation tient à rappeler que sa vocation première est le financement et l’accompagnement de projets structurants, concrets et à impact général, et non la distribution d’aides conjoncturelles liées à des événements religieux ou sociaux. Une orientation qu’elle revendique comme un principe fondateur de rupture avec les anciennes pratiques.







Pour autant, Sénégal Solidaire réaffirme son engagement auprès des populations les plus vulnérables dans les situations de force majeure. La prise en charge des maladies à soins coûteux et le traitement des urgences sociales critiques restent pleinement opérationnels, précise le document signé par Babacar Ndiaye, Responsable Pôle Communication & IT.



Dans ce contexte, la Fondation appelle les citoyens à ne plus se déplacer massivement pour des requêtes liées aux événements religieux, afin de préserver la dignité des demandeurs, garantir l’équité dans le traitement des dossiers et permettre aux équipes de se concentrer sur leurs grands chantiers que sont la santé, l’éducation et l’autonomisation des femmes.

