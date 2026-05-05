Des tirs près de la Maison-Blanche, une personne abattue par le Secret Service: “Veuillez éviter le secteur”

Une fusillade a éclaté à Washington, non loin de la Maison-Blanche, au cours de laquelle des agents ont fait usage de leurs armes contre un individu. La police et le Secret Service sont actuellement sur les lieux et demandent d’éviter la zone. La Maison-Blanche a été brièvement confinée par mesure de sécurité.

Le Secret Service a tiré sur un individu qui paraissait “soupçonneux” et armé. L’incident s’est produit à proximité du National Mall, lieu touristique de la capitale américaine situé à deux pas de la résidence du président des États-Unis, peu après le passage du convoi du vice-président JD Vance, a annoncé Matthew Quinn, directeur adjoint du Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines.



“Nous trouverons la raison”

L’homme s’est enfui à pied après avoir été approché par les agents et a ouvert le feu, a détaillé Matthew Quinn. Les autorités ont alors fait feu à leur tour et blessé l’homme qui a été conduit à l’hôpital. Son état de santé n’est pas encore connu. Un mineur a été blessé durant l’incident. M. Quinn ne pense pas que le vice-président ait été ciblé.

