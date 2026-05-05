Des tirs près de la Maison-Blanche, une personne abattue par le Secret Service: “Veuillez éviter le secteur”

Le Secret Service a tiré sur un individu qui paraissait “soupçonneux” et armé. L’incident s’est produit à proximité du National Mall, lieu touristique de la capitale américaine situé à deux pas de la résidence du président des États-Unis, peu après le passage du convoi du vice-président JD Vance, a annoncé Matthew Quinn, directeur adjoint du Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines.
“Nous trouverons la raison”
L’homme s’est enfui à pied après avoir été approché par les agents et a ouvert le feu, a détaillé Matthew Quinn. Les autorités ont alors fait feu à leur tour et blessé l’homme qui a été conduit à l’hôpital. Son état de santé n’est pas encore connu. Un mineur a été blessé durant l’incident. M. Quinn ne pense pas que le vice-président ait été ciblé.
L’incident intervient une dizaine de jours après qu’un homme a tenté de s’introduire dans la salle d’un hôtel où Donald Trump assistait à un gala de la presse. Cole Allen, 31 ans, a été inculpé pour avoir tenté d’assassiner le président américain. Interrogé par la presse sur un lien éventuel avec cette attaque, “je ne vais pas m’avancer là-dessus”, a répondu le responsable. “Si c’était dirigé contre le président ou pas, je ne sais pas. Mais nous trouverons la raison”, a-t-il conclu.
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