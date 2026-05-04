Meeting de Diomaye Président à Mbour : Serigne Guèye Diop promet « des solutions concrètes » et un bilan des deux ans de gouvernance

Le comité préparatoire du grand meeting de la coalition Diomaye Président, prévu le 9 mai au stade Caroline Faye de Mbour, a tenu un point de presse ce lundi pour annoncer les grandes orientations de cette rencontre politique placée sous la présidence effective du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Face à la presse, le ministre de l’Industrie et du Commerce et coordonnateur départemental de la coalition à Mbour, Serigne Guèye Diop, a présenté ce rassemblement comme « un moment décisif » destiné à réaffirmer les priorités du pouvoir : l’État de droit, la démocratie, la paix sociale et la prospérité économique.







Selon lui, le stade Stade Caroline Faye, choisi pour accueillir l’événement, symbolise « le courage et la lutte contre l’injustice », en référence à Caroline Faye, figure historique de la vie politique sénégalaise. « Le président ne vient pas à Mbour pour faire des promesses. Il vient présenter des solutions opérationnelles », a insisté Serigne Guèye Diop, affirmant que cette rencontre servira à dresser le bilan des 24 premiers mois du régime tout en dévoilant les perspectives pour les années à venir.







Le coordonnateur départemental de la coalition a notamment annoncé des mesures portant sur la baisse du coût de la vie, avec des réductions ciblées sur les produits de première nécessité comme le riz, l’huile, le sucre, le lait ou encore le ciment. Il a également évoqué un renforcement des aides sociales en faveur des ménages vulnérables. Le ministre a annoncé la mise en place de nouveaux mécanismes de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, à travers notamment des fonds d’accompagnement, des formations dans les métiers du numérique, des énergies renouvelables et de l’agriculture, ainsi qu’un allègement des charges fiscales pour les petites entreprises.







L’industrialisation a aussi occupé une place centrale dans son intervention. Serigne Guèye Diop a mis en avant le lancement de plusieurs zones industrielles de type agropole, précisant que trois d’entre elles ont déjà été inaugurées tandis que plusieurs autres sont en chantier.



Le ministre a également évoqué des projets dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, avec la construction d’infrastructures sanitaires, de salles de classe et le lancement d’une nouvelle politique agricole axée sur l’irrigation et les intrants agricoles.







Au-delà des annonces économiques et sociales, le responsable politique a insisté sur la dimension symbolique du meeting de Mbour, présenté comme « un acte de fidélité, de mémoire et de rassemblement ». « Le président est là, debout, fidèle, serein et porteur de solutions opérationnelles », a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation massive des militants et sympathisants venus de toutes les régions du Sénégal.







Le grand meeting est prévu le 9 mai à partir de 15 heures au stade Caroline Faye de Mbour, où les organisateurs annoncent un important dispositif logistique, sécuritaire et médiatique, avec une couverture nationale et internationale.

