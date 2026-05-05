Dalifort : un faux client détourne de l’argent via Seddo, un cyber-escroc arrêté

Le Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Foirail a interpellé un individu impliqué dans une série de vols mêlant ruse et manipulation de systèmes numériques. Il est poursuivi pour vols multiples, accès frauduleux à un système informatique et escroquerie via technologies.





Une technique discrète mais redoutable



Tout démarre le 7 mars 2026 lorsqu’un homme, casque de moto sur la tête, se présente dans une boutique pour acheter du crédit téléphonique (Seddo).



Profitant d’un moment d’inattention :



• il manipule le terminal

• effectue un transfert frauduleux de 85 000 FCFA

• disparaît sans éveiller immédiatement les soupçons



Le détournement ne sera découvert que plusieurs heures plus tard.





Une enquête technique bien menée



Les investigations ont permis de remonter jusqu’au numéro ayant reçu les fonds.

Le titulaire, un commerçant du centre-ville, a été rapidement écarté après vérification, mais il a fourni une piste décisive :



il prêtait régulièrement son téléphone au suspect depuis 2019





Des preuves accablantes



Localisé aux Parcelles Assainies (Unité 24), le mis en cause a été interpellé.



Malgré ses dénégations, plusieurs éléments l’ont confondu :



• images de vidéosurveillance dans la boutique

• casque utilisé lors des faits

• vêtements rouges identiques à ceux visibles sur les vidéos





Un mode opératoire répété



Suite à son arrestation, deux autres victimes se sont manifestées, confirmant le même procédé :



• faux client

• manipulation rapide du terminal

• transfert frauduleux



Le bilan provisoire fait état de trois victimes identifiées.





Une enquête en expansion



Le suspect est actuellement en garde à vue. Les enquêteurs cherchent désormais à :



• identifier d’éventuelles autres victimes

• retracer l’ensemble des flux financiers

• déterminer s’il agissait seul ou en réseau