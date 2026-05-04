Convocation de Pape Ngagne Ndiaye à la SU : Ibrahima Lissa Faye (APPEL) dénonce et apporte son soutien

La convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye à la Sûreté urbaine continue de susciter des réactions au sein de la corporation médiatique.
Dans un post sur Facebook, le président de l'Association de la Presse en Ligne (APPEL), Ibrahima Lissa Faye, a exprimé son indignation face à ce qu’il qualifie de convocation "pour des broutilles."
Dans un post sur Facebook, le président de l'Association de la Presse en Ligne (APPEL), Ibrahima Lissa Faye, a exprimé son indignation face à ce qu’il qualifie de convocation "pour des broutilles."
« C’est pour cette raison que la démocratie sénégalaise s’effrite de plus en plus. Un démenti ou une mise au point aurait suffi pour en finir ou, au pire des cas, une saisine du CORED », a-t-il écrit exprimant son amertume face à la situation.
Apportant son soutien au journaliste-présentateur de l'émission "Faram-Facce" il lance : « Pape, tiens bon, tu as notre soutien ».
L’APPEL dénonce par ailleurs la multiplication des convocations visant des acteurs des médias, un phénomène qui préoccupe, au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse et par le recul du Sénégal dans le classement 2026 de Reporters sans frontières (RSF).
Face à cette situation, Ibrahima Lissa Faye lance un appel aux défenseurs des droits humains, citant notamment Seydi Gassama, Alioune Tine et Abibatou Samb de Article 19 Senegal, afin de veiller au respect de la liberté de la presse au Sénégal.
Apportant son soutien au journaliste-présentateur de l'émission "Faram-Facce" il lance : « Pape, tiens bon, tu as notre soutien ».
L’APPEL dénonce par ailleurs la multiplication des convocations visant des acteurs des médias, un phénomène qui préoccupe, au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse et par le recul du Sénégal dans le classement 2026 de Reporters sans frontières (RSF).
Face à cette situation, Ibrahima Lissa Faye lance un appel aux défenseurs des droits humains, citant notamment Seydi Gassama, Alioune Tine et Abibatou Samb de Article 19 Senegal, afin de veiller au respect de la liberté de la presse au Sénégal.
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