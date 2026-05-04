L’avion de Pedro Sanchez contraint de se poser d’urgence en Turquie

L’avion qui transportait le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a effectué dimanche soir un atterrissage d’urgence à l’aéroport d’Ankara en raison d’une problème technique, a indiqué à l’AFP une source refusant d’être citée.



Selon des informations de presse, M. Sanchez se rendait à Erevan, en Arménie voisine, quand son appareil a été contraint de se poser.