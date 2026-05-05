Elon Musk accepte de verser 1,5 million de dollars au régulateur pour le rachat de Twitter


Elon Musk accepte de verser 1,5 million de dollars au régulateur pour le rachat de Twitter
Elon Musk a accepté de payer une amende de 1,5 million de dollars à la SEC, l’autorité américaine des marchés, pour avoir tardivement déclaré sa prise de participation dans Twitter. Une somme qui correspondrait à un centième de ce que l’entrepreneur aurait gagné via ce retard de communication.

Début 2022, Elon Musk avait commencé à acquérir des titres de Twitter par le biais de son trust, franchissant le seuil de 5 % à la mi-mars, avant de prendre le contrôle du groupe fin octobre. Ce dépassement initial lui imposait d’informer le régulateur dans les dix jours. Mais Elon Musk n’en a fait état qu’au début avril, avec un retard de 11 jours, ce qui a entraîné son assignation par la SEC en janvier 2025 devant un tribunal fédéral de Washington.

Sans avoir à admettre ou contester les accusations du gendarme américain des marchés, le trust a indiqué à la juge chargée du dossier qu’il était prêt à verser une amende de 1,5 million de dollars. Si la proposition est validée par la magistrate Sparkle Sooknanan, la SEC demandera l’abandon des poursuites visant l’homme le plus riche du monde.

 

150 millions

Selon la SEC, le retard de communication a permis à Elon Musk d’économiser au moins 150 millions de dollars pour l’achat d’actions de Twitter, devenu depuis X. L’avocat d’Elon Musk, Alex Spiro, a souligné que l’amende était imputée au trust et non à l’entrepreneur, qui “n’a rien fait de mal”.

Fin mars, un jury californien a reconnu Elon Musk responsable d’avoir trompé des actionnaires de Twitter lors du rachat du réseau social en 2022. Le patron de SpaceX, au sein de laquelle est désormais logée la plateforme X, a indiqué son intention de faire appel de cette décision. Dans le dossier californien, les dommages sont estimés à 2,6 milliards de dollars par les avocats des plaignants.

 

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