Les populations du Bossea contre l'exploitation des phosphates d'Agnam Civol

Le coordonnateur Samba Amadou Ka et ses partisans du collectif pour la défense des intérêts du Bossea ( CDIB) haussent le ton.

Pas question pour eux d'une quelconque exploitation des phosphates d'Agnam Civol.

Faudrait-il le rappeler, depuis l'année 2021, le Collectif pour la Défense des Intérêts du Bossea (CDIB) s est engagé dans une dynamique citoyenne de sensibilisation, d'information et de mobilisation des populations face au projet d'exploitation des phosphates dans l arrondissement d' Agnam Civol.

Cette démarche, menée de manière inclusive et participative, a permis de recueillir l adhésion de l'ensemble des forces vives locales, notamment les chefs de village, les autorités territoriales, les élus locaux ainsi que les populations des communes de Orefondé, Thilogne, Agnams et Dabia. De cette large concertation se dégage une position claire et sans équivoque : le refus catégorique de l'exploitation des phosphates dans le Bossea.

En effet, ce territoire à vocation agro-sylvo-pastorale, repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et la gestion durable des ressources naturelles. L'exploitation minière envisagée, du fait de la proximité des gisements avec les zones d'habitation, constitue une menace sérieuse pour l'environnement, la santé des populations et les équilibres socio-économiques locaux.

Le CDIB rappelle que sa position s inscrit pleinement dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Sénégal, notamment :

• la Constitution, qui consacre le droit des citoyens un environnement sain et stipule que les ressources naturelles doivent être e exploitées au bénéfice exclusif des populations ;

• la loi n 2016-32 portant Code minier et son décret d application n 2017-459 ;

• la loi n 2023-15 portant Code de l'environnement.

Malgré plusieurs mémorandums transmis par les autorités locales et les nombreuses actions de sensibilisation entreprises par le collectif, nous constatons avec préoccupation une volonté persistante d'aller vers l exploitation de ces ressources.

Face cette situation, le CDIB tient réaffirmer :

• son caractère strictement citoyen, apolitique et non partisan ;

• son engagement en faveur d un développement durable et inclusif ;

• sa disponibilité dialoguer avec les autorités compétentes dans un esprit de responsabilités et de concertation.

Le collectif propose, en alternative, une orientation vers des secteurs porteurs et durables, notamment :

• le renforcement de l agriculture ;

• le développement de l'élevage et de la pêche ;

• la promotion des services ;

• la valorisation des investissements de la diaspora.

Le CDIB réitère ainsi son attachement un modèle de développement respectueux des populations, de l environnement et des générations futures.