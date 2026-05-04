Guédiawaye : Passation de service au Commissariat central, Diégane Sène s’inscrit dans la continuité de Daouda Bodian


La passation de service à la tête du Commissariat central de Guédiawaye s’est tenue sous la présidence du Commissaire central de Dakar, Mamadou Tendeng, en présence du maire Ameth Aïdara, des autorités administratives et judiciaires, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des acteurs communautaires.

Procédant à l’installation du nouveau commissaire, Mamadou Tendeng a mis en lumière les défis sécuritaires, notamment la lutte contre le phénomène du « simol », souvent observé à l’issue des manifestations sportives. « Depuis quelques mois, nous avons engagé un combat sans répit contre ce phénomène. Les combats de lutte se terminent désormais de belle manière », a-t-il déclaré, tout en précisant que le phénomène reste « contenu », sans être totalement éradiqué.

Dans la même dynamique, il a salué le travail du commissaire sortant, Daouda Bodian, qui, selon lui, a permis d’instaurer « une sécurité acceptable à Guédiawaye et environs ». Insistant sur la coproduction de la sécurité, il a rappelé que « la sécurité n’a jamais été l’apanage exclusif des forces de défense et de sécurité », appelant les populations à collaborer davantage à travers le partage d’informations et les dénonciations, même anonymes.

Prenant la parole, le maire Ameth Aïdara a rendu un hommage appuyé au commissaire sortant, saluant la qualité de la collaboration entre la municipalité et les forces de sécurité durant ces trois dernières années. Il a mis en avant les efforts consentis pour renforcer la quiétude des populations, tout en réaffirmant la disponibilité de la collectivité territoriale à accompagner le nouveau commissaire dans ses missions. L’édile a également insisté sur la nécessité d’une synergie entre autorités locales, services de sécurité et populations pour relever les défis sécuritaires.

Dans son allocution, le commissaire sortant, Daouda Bodian, désormais affecté au Commissariat central de Touba, est revenu sur son passage à la tête du commissariat de Guédiawaye, marqué par des actions visant à réduire l’insécurité. Il a notamment évoqué la lutte contre le « simol » et les agressions liées aux combats de lutte, ainsi que la mise en place d’une police de proximité, en collaboration avec les délégués de quartier, les ASC et les écuries de lutte.

Il a également souligné l’importance du travail en synergie avec les autres services, notamment le parquet, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, ainsi que les services des Eaux et Forêts. Remerciant les autorités, ses collaborateurs et les populations pour leur accompagnement, il s’est félicité des résultats obtenus au terme de ses trois années de service, marquées par une reconnaissance manifeste des habitants.

Prenant à son tour la parole, le nouveau Commissaire central de Guédiawaye, Diégane Sène, a clairement affiché sa volonté de s’inscrire dans la continuité. « Le travail de police est un travail de continuité », a-t-il affirmé, assurant qu’il travaillera « avec fidélité et loyauté » avec les autorités administratives et judiciaires pour garantir la sécurité des populations.

S’adressant directement aux habitants, il a lancé un appel à une implication citoyenne accrue : « La sécurité n’est pas l’apanage exclusif des forces de défense et de sécurité. Nous vous tendons la main. Nous vous ouvrons nos portes. » Il a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration avec les acteurs communautaires imams, "Badienou Gokh", délégués de quartier, associations sportives considérés comme des relais essentiels dans la prévention de l’insécurité.
 


Le nouveau commissaire a également invité les populations à dénoncer les actes délictueux, soulignant que ces informations, même anonymes, sont cruciales pour lutter efficacement contre la délinquance sous toutes ses formes.

La cérémonie, marquée par une forte mobilisation des autorités et des populations, a été ponctuée par des témoignages de reconnaissance à l’endroit de Daouda Bodian, dont le passage à Guédiawaye reste salué pour les avancées enregistrées en matière de sécurité.
Avec l’installation de Diégane Sène, les autorités entendent consolider les acquis et poursuivre la lutte contre l’insécurité, dans une dynamique de proximité, de continuité et de collaboration avec les populations.
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Lundi 4 Mai 2026
Idy Sow



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