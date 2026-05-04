Refondation du système éducatif : Le ministre de l’Éducation annonce une régulation de l’enseignement privé

À la suite d’un conseil interministériel, un symposium national sur l’enseignement privé au Sénégal s’est tenu, ce lundi 4 mai 2026 à Dakar sur instruction du premier ministre. Selon le Ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, le secteur privé est un sous-secteur qui souvent est vu de la bonne façon et qui est extrêmement important.



Le ministre estime que le secteur privé est un acteur majeur, un partenaire de l’État qui prolonge le service public de l’éducation. À plus forte raison quand l’État est souvent confronté à des difficultés face à la poussée démographique surtout dans les milieux tels que la banlieue ou d’autres villes. En outre, le secteur privé est présent presque dans tous les sous-secteurs de l’éducation, y compris l’inclusion des enfants en situation de handicap. Le secteur privé, depuis les années 1600, est toujours présent à travers les daara et participe à façonner le système éducatif.



Donc, dit-il, ce secteur privé joue un rôle extrêmement important et les statistiques l’ont très bien démontré. C’est tout le sens de l'organisation de ce symposium afin de déterminer les défis (défi de disparités, d’inégalité, d’inéquité, défi de qualité, défi de sécurité pour les enfants). Le tout, pour aller dans une logique de gouvernance, de régulation et de structuration. Parce qu’il ne s’agit pas d’être dans une logique de suspicion mais de régulation et de qualité. C’est pour cela que l’une des idées phares est la mise en place d’un institut de qualité qui va accompagner aussi bien le public que le privé dans une démarche qualité et d’assurance qualité. Ainsi, ce symposium regroupant tous les acteurs du sous-secteur du système éducatif permettra de discuter autour des questions comme celle de la fiscalité, du financement, des programmes, de la qualité de l’enseignement, des infrastructures, de la labellisation, des subventions et des rapports à l’État. Ceci dans le but d’aller vers une refondation d’un système éducatif plus pertinent, plus harmonisé et plus cohérent.



D'ailleurs, les conclusions seront prises en compte dans le processus de refondation et par d’autres départements ministériels, globalement par le gouvernement.