Washington "ne cherche pas à se battre" avec ses opérations à Ormuz (ministre de la Défense)

Washington "ne cherche pas à se battre" avec ses opérations de protection de navires commerciaux pour la traversée du détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.



"Nous ne cherchons pas à nous battre. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer une voie de navigation internationale à des pays innocents", a dit le ministre lors d'une conférence de presse au Pentagone.

