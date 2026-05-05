Washington "ne cherche pas à se battre" avec ses opérations à Ormuz (ministre de la Défense)

Washington "ne cherche pas à se battre" avec ses opérations de protection de navires commerciaux pour la traversée du détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.
"Nous ne cherchons pas à nous battre. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer une voie de navigation internationale à des pays innocents", a dit le ministre lors d'une conférence de presse au Pentagone.
"Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires commerciaux innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice", at-il toutefois précisé à Téhéran. L'armée américaine "est prête à reprendre des opérations majeures de combats contre l'Iran si l'ordre est donné", a assuré le chef d'État-major Dan Caine, présent aux côtés de Pete Hegseth.
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