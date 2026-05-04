Ousseynou LY après son limogeage de la présidence : « Ce fut une expérience à la fois exaltante et enrichissante »

Dans une déclaration suivant l’acte de son limogeage, l’ancien ministre-conseiller et porte-parole de la présidence de la République donne ses premières impressions : « Aujourd’hui que ma mission de Ministre-conseiller porte-parole de la Présidence de la République prend fin, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République, pour la confiance qu’il m’a accordée ».







Selon Ousseynou LY, il faut se réjouir de cet honneur dont il a disposé en occupant ce poste: « Servir mon pays, à cette station élevée, a été, durant ces deux années, une expérience à la fois exaltante et enrichissante ».



Formulant des remerciements et de la reconnaissance, il rappelle que son engagement et sa fidélité au projet de transformation porté par PASTEF, sous le leadership du Président SONKO, restent intacts. « Ce projet, qui incarne l’espoir et l’ambition d’un Sénégal souverain, juste et prospère continue d’être la boussole qui guide notre action. Je remercie toutes celles et ceux avec qui j’ai eu l’opportunité de travailler », a t-il conclu.

