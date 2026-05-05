Menaces de Trump sur les droits de douane: l’UE va-t-elle dégainer son “bazooka commercial”?

Ursula Von der Leyen et Donald Trump avaient conclu un accord commercial en juillet dernier à Turnberry, en Écosse, après l’imposition unilatérale de droits de douane par les États-Unis. Il y était convenu que les “tarifs” américains sur les produits européens ne dépasseraient pas 15 %.
Le représentant américain au commerce extérieur, Jamieson Greer, a déclaré lundi à la chaîne d’information CNBC que les États-Unis jugeaient opportun d’augmenter les droits de douane, aux motifs que l’UE n’a encore tenu aucune de ses promesses selon lui et que le Parlement européen avait ajouté des amendements à l’accord initial. M. Greer doit rencontrer mardi à Paris le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic.
“Pas d’escalade de menaces”
La Commission européenne souligne toutefois qu’elle a, pour sa part, commencé à mettre en œuvre l’accord et qu’elle continuera à le faire, et un porte-parole a déclaré lundi que l’UE “ne participera pas à une escalade de menaces”.
“Un accord est un accord”, a répété mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à l’issue du sommet UE-Arménie. “Nous appliquons l’accord, dans le respect des procédures démocratiques des deux côtés”, a-t-elle déclaré. “L’UE en est à la phase finale de la mise en œuvre de certains engagements tarifaires, tandis que les États-Unis, par exemple, n’ont pas encore appliqué le plafond convenu.”
Quelle riposte?
“Nous voulons un bénéfice mutuel, la coopération et la fiabilité, et nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios”, a-t-elle conclu. L’Allemande n’a pas précisé quelles mesures l’UE pourrait prendre, mais un porte-parole a déclaré lundi qu’aucune option n’était écartée.
L’UE avait déjà établi une liste de produits d’une valeur d’environ 100 milliards d’euros sur lesquels elle pourrait elle-même imposer des droits de douane. En dernier recours, elle pourrait décider d’activer son “instrument anti-coercition”, sorte de “bazooka commercial” qui permet d’activer toute une série de mesures de rétorsion.
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