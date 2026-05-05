Kaolack - Accident mortel : une collision entre un bus et une moto fait 1 mort

Un grave accident s’est produit ce mardi 5 mai 2026, vers 14 heures au croisement de Lyndiane dans la commune de Kaolack. Un bus est entré en collision avec une moto faisant un mort. Selon les informations de Dakaractu Kaolack, le conducteur de la moto est mort sur le coup.



Le corps de la victime a été acheminé à l’hôpital régional El hadji Ibrahima Niass pour les formalités d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.