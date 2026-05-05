Pointe Sarène : Cérémonie de lancement des travaux du Palmera Hôtel & Resort

Ce lundi 4 mai 2026, le ministre, secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, accompagné du ministre de la Culture, a représenté le Premier ministre Ousmane Sonko, à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux du Palmera Hôtel & Resort qui est un complexe hôtelier 5 étoiles d'envergure internationale.

Il s'agit d'un investissement structurant porté par la société de gestion de patrimoine DALL BI SA, un fonds d'investissement 100% sénégalais, en partenariat avec le Groupe Palm Beach.

Implanté à Pointe Sarène, pôle touristique stratégique aménagé par Sapco Sénégal, ce projet structurant contribuera ainsi au renforcement de l'offre touristique nationale, à la création d'emplois et à l'attractivité du Sénégal, en tant de destination de référence.

À noter que ce complexe hôtelier sera doté de 253 chambres, des suites haut de gamme et 1 suite présidentielle...