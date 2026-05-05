Réforme du Code électoral : Thierno Alassane Sall évoque un manque de signatures pour saisir le Conseil constitutionnel

Le député Thierno Alassane Sall a réagi à la suite du communiqué des députés non inscrits annonçant leur décision de ne pas saisir le Conseil constitutionnel concernant la loi modifiant les articles L.29 et L.30 du Code électoral.



Dans une publication sur son compte X (ex-Twitter), le parlementaire a tenu à clarifier les raisons de cette décision, qui a suscité de nombreuses interrogations au sein de l’opinion publique. Il explique que, depuis le vote de la loi, des démarches sont en cours pour porter le texte devant le Conseil constitutionnel.



Selon lui, le recours est déjà rédigé et finalisé, mais il reste incomplet en raison d’un déficit de signatures. Le communiqué des députés non inscrits étant signé par 13 parlementaires, il manque encore quatre députés pour atteindre le seuil des 17 requis pour saisir le Conseil constitutionnel.



Le député assure toutefois que les initiateurs de la démarche restent dans les délais légaux. Il lance, dans ce sens, un appel à ses collègues afin qu’ils rejoignent l’initiative, soulignant qu’aucune occasion ne doit être manquée pour empêcher l’introduction d’une disposition jugée inconstitutionnelle dans l’ordonnancement juridique, précise-t-il.