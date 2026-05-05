Thiès- Arrêt Diago: un chauffeur disparaît avec l'argent de la tontine

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Thiès. En effet, un chauffeur du nom de D. Guèye a complètement disparu dans la nature avec l'épargne des autres chauffeurs établis à l'arrêt des clandos communément appelé " Diago".

Pour les besoins de la Tabaski, environ 80 chauffeurs avaient mis en place une tontine en organisant une cotisation journalière de 1.000 par personne. Selon une source de Dakaractu Thiès, une rondelette somme de 17 millions de Fcfa avait été collectée et devait être versée aux membres de ladite tontine.

Selon la même source, chaque membre devait recevoir aujourd'hui sa part, mais le sieur Guèye aurait organisé son injoignabilité au détriment de ses collègues qui ne comptaient que sur cet argent pour se payer un mouton ou pour acheter des habits à leurs familles.

Actuellement, D. Guèye est activement recherché par les chauffeurs de l'arrêt Diago qui veulent récupérer coûte-que-coûte leurs dûs. Une plainte a été d'ailleurs déposée...