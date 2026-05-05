Paix en Casamance : l’évêque de Ziguinchor prône une « purification des terres » pour reconstruire la région

Nommé évêque par le pape François le 20 juin 2024, Jean-Baptiste Walter Manga s’impose déjà comme une figure engagée en faveur de la paix en Casamance, dans le Sud du Sénégal marquée par plus de quatre décennies de conflit armé.
Ayant lui-même grandi dans ce contexte de violence, le prélat dresse un constat sans équivoque : ''la guerre constitue un frein majeur au développement et à la cohésion sociale''. Selon lui, ''elle ne saurait en aucun cas représenter une solution durable aux différends qui ont secoué la région''. Il appelle ainsi les populations à privilégier la prière et la réconciliation, conditions essentielles pour restaurer définitivement la paix en Casamance et relancer les dynamiques économiques locales.
Au cœur de son approche, l’évêque met en avant une démarche à la fois spirituelle et symbolique : la « purification des terres ». Cette initiative vise à apaiser les lieux marqués par les violences passées, considérés comme « souillés par le sang ». Pour mener à bien cette mission, il s’appuie sur les femmes catholiques, dont il souligne le rôle central dans les traditions locales et leur lien particulier avec le sacré.
Concrètement, ces actions consistent en des prières organisées sur les sites affectés par le conflit, dans le but de demander pardon, de réconcilier les vivants avec la mémoire des disparus et d’apaiser les consciences encore marquées par les traumatismes.
Au-delà de sa portée spirituelle, cette initiative se veut également un levier de reconstruction. Pour Mgr Jean-Baptiste Walter Manga, la purification des terres constitue une étape préalable à leur réhabilitation économique. Il insiste notamment sur la relance de l’agriculture, secteur clé de la Casamance, et sur l’implication active de la jeunesse dans ce processus.
L’objectif affiché est clair pour lui ''transformer la paix en une réalité tangible, porteuse de développement durable pour l’ensemble de la région.''
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