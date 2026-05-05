Paix en Casamance : l’évêque de Ziguinchor prône une « purification des terres » pour reconstruire la région

‎Nommé évêque par le pape François le 20 juin 2024, Jean-Baptiste Walter Manga s’impose déjà comme une figure engagée en faveur de la paix en Casamance, dans le Sud du Sénégal marquée par plus de quatre décennies de conflit armé.



‎Ayant lui-même grandi dans ce contexte de violence, le prélat dresse un constat sans équivoque : ''la guerre constitue un frein majeur au développement et à la cohésion sociale''. Selon lui, ''elle ne saurait en aucun cas représenter une solution durable aux différends qui ont secoué la région''. Il appelle ainsi les populations à privilégier la prière et la réconciliation, conditions essentielles pour restaurer définitivement la paix en Casamance et relancer les dynamiques économiques locales.