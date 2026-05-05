Nomination de Me Abdoulaye TINE : Clarification sur les notions de "Ministre-Conseiller" et "Ministre, Conseiller"

La nomination de Me Abdoulaye Tine, membre de la coalition Diomaye-Président et PCA de la Société de Gestion du Patrimoine Bâti de l'Etat ( SOGEPA-SN) depuis octobre 2024, au poste de Ministre-Conseiller, Porte Parole de la Présidence de la République continue de susciter beaucoup de réactions tant sur la sphère politique que chez les citoyens. Après la polémique sur l'Arrêté du 30 Avril 2026 que d'aucun estime qu'il devait s'agir d'un "Décret", si c'est le chef de l'Etat qui prend une décision, une autre voit le jour, celle de la différence entre le titre de Ministre-Conseiller et celui de Ministre, Conseiller.

Il existe certes une différence subtile mais essentielle entre les deux termes, qui se joue sur le trait-d'union et la virgule, car elle définit la place qu'occupe la personne dans l'architecture institutionnelle.

En effet, Me Abdoulaye Tine qui a été nommé par arrêté, Ministre-Conseiller par le président de la République, a pour mission d' assister ce dernier sur des dossiers spécifiques, en plus de son statut de Porte-parole de la Présidence de la République. Il a le rang et les avantages d'un ministre avec salaire, protocole, voiture de fonction. Toutefois, il n'est pas membre du Gouvernement. Il faut aussi savoir qu"il ne dirige pas de ministère et n'a pas de pouvoir de décision administrative directe sur un secteur. Son rôle se limite à être un conseiller de l'ombre ou un envoyé spécial qui travaille directement au Palais de la République.

Tandis que le second terme, Ministre, Conseiller , est une fonction cumulative car en plus d'être un ministre en exercice, il exerce également la fonction de conseiller soit au niveau local ou politique. Il a le rang de membre du Gouvernement qui dirige un département ministériel ( santé-Éducation, etc). Ainsi, il dispose d'un décret d'attribution, gère un budget et signe des arrêtés. On peut citer le cas des ministres, qui sont également des conseillers municipaux dans leur localité.

En résumé, on peut dire que Me Abdoulaye Tine, Ministre-Conseiller, est un conseiller du chef de l'Etat bénéficiant du rang de ministre, tandis qu'un "Ministre,Conseiller" est avant tout un membre du Gouvernement qui possède un autre mandat de conseiller .