Sûreté urbaine : Pape Ngagne Ndiaye poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation »

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye, animateur de l'émission Faram Faccee, a répondu à la convocation à la Sûreté urbaine. Selon son avocat, Me Barro, du cabinet de Me Aïssata Tall Sall, il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation ». L’affaire fait suite à une autosaisine du Procureur de la République.
Nous y reviendrons
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