Kush à ciel ouvert aux HLM : la BRS frappe fort devant un collège…128 képas saisis

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar a démantelé un point de vente actif de drogue au niveau du garage de Guédiawaye, dans le secteur des HLM. Quatre individus ont été interpellés lors de cette opération ciblée.





Un trafic installé en pleine rue



Le réseau opérait à ciel ouvert, précisément devant le CEM Dr Samba Guèye, suscitant de vives inquiétudes chez les riverains.



Alertés par des renseignements concordants, les enquêteurs ont mené :



• des missions de surveillance

• des recoupements d’informations

• une identification précise des principaux acteurs





Un assaut en flagrant délit



L’intervention a été déclenchée au moment stratégique :

les suspects étaient en pleine séance de reconditionnement et de distribution de Kush



Résultat : les quatre individus ont été arrêtés sur place.





Une saisie révélatrice



La perquisition a permis de mettre la main sur :



• 128 képas de Kush + un paquet en vrac

• 27 850 FCFA issus de la vente

• 3 téléphones portables

• une paire de ciseaux

• du matériel de vente de café utilisé comme couverture





Un système bien dissimulé



Les trafiquants utilisaient une activité en apparence banale (vente de café) pour masquer leur commerce illicite, un mode opératoire de plus en plus fréquent dans les zones urbaines.





Des poursuites engagées



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour :



• association de malfaiteurs

• détention et trafic de drogue (Kush)

• blanchiment de capitaux



L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau et ses éventuelles ramifications.