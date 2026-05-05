Enseignement Supérieur : l’UCAD lance la chaire UNESCO pour former aux métiers de la gestion du patrimoine et créer des emplois

La Chaire UNESCO « Patrimoine, Développement Local et Entrepreneuriat (PADELE) » a été lancée, ce mardi 5 mai 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette cérémonie a été marquée par la présence d’éminents professeurs, étudiants et d’autres autorités. Le but est un peu de parfaire la formation surtout en créant de véritable professionnels de patrimoine qui sont capables de documenter et surtout de gérer un site ou quel que soit un bien. Mais aussi la recherche par rapport au patrimoine et surtout de booster l'entrepreneuriat autour du patrimoine.



Selon le coordonnateur de la Chaire UNESCO, patrimoine développement local et entrepreneuriat, le Pr Moustapha Sall qui l’a fait savoir, le patrimoine est multisectoriel et offre beaucoup d'opportunités que le pays n’a pas encore exploité. Et l’objectif de cette chaire, c’est de montrer encore que la culture n’est pas un fardeau budgétaire. Parce que dit-il, « le patrimoine, quand il est valorisé, peut être un outil de développement, de création d’emploi, de richesse pour le territoire. »



Par ailleurs, il annonce le lancement d’un master pour le classement d’un site pouvant permettre à des centaines de personnes de trouver de l’emploi. Sans doute, « le manager doit être quelqu’un d’outillé pour d’abord connaître le patrimoine mais aussi avoir des capacités de gestion en ressources humaines, gestion managériales, finances administration, tout. Donc voilà un peu le profil de personnes qu’on veut créer, qu’on veut former dans le cadre de ce master », a-t-il fait savoir.



Le secrétaire d’État à la culture, Bakary Sarr, a pour sa part remercié et félicité la faculté des lettres et l’UNESCO qui a mis en place cette chaire. Cette coïncidence heureuse entre le lancement et la journée du patrimoine africain manifeste tout le sens qu’il faut donner à la question du patrimoine africain, a-t-il souligné. D’ailleurs, le ministère de la Culture, l’artisanat et le tourisme lance un vaste programme d’identification, d’inventaire et de valorisation du patrimoine piloté par la direction opérationnelle de la direction du patrimoine culturel.



Pour lui, cela illustre l’engagement du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement en faveur de la politique mémorielle et de la valorisation du patrimoine. Ce travail de recensement et de valorisation du patrimoine ne peut se faire qu’en accord avec les collectivités territoriales et les communautés. C’est tout l’enjeu de ce master qui forme les jeunes au travail de terrain, au dialogue avec les populations et à la valorisation des sites. En tant que membre au ministère de la Culture, de l’artisanat et du tourisme, il fait savoir que cette interconnexion avec les territoires pourra aussi aider à valoriser les sites touristiques du pays, le paysage de même que l’ensemble du patrimoine matériel et immatériel. « Et c’est justement cette possibilité que nous avons de collaborer, de construire une collaboration avec les universités qui vont ensemble animer cette chaire. »