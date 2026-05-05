Détroit d'Ormuz : l'Iran dit "ne même pas avoir commencé" son bras de fer avec les Etats-Unis

L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prévenu mardi que son pays n'avait "même pas encore commencé" son bras de fer avec les Etats-Unis, au lendemain d'accrochages dans le détroit d'Ormuz.
"Nous savons bien que la poursuite de la situation actuelle est intenable pour les Etats-Unis, alors que nous n'avons même pas encore commencé", a écrit en persan sur le réseau X M. Ghalibaf, chef de file de l'équipe iranienne dans les discussions destinées à mettre fin à la guerre.
Il a ajouté que les Etats-Unis et ses alliés avaient mis en péril la sécurité du transport maritime et énergétique et jugé que leur "présence malveillante était sur le déclin" au Moyen-Orient.
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