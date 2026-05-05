Ormuz : les Gardiens de la Révolution iraniens promettent une « riposte ferme » aux navires n'observant pas leurs directives

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis mardi une "riposte ferme" aux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz autrement que par le trajet qu'ils imposent, au moment où les Etats-Unis mènent une opération visant à faire sortir du Golfe des bateaux bloqués.
"Nous avertissons tous les navires qui envisagent de traverser le détroit d'Ormuz que le seul sûr passage est le couloir précédemment annoncé par l'Iran", a affirmé l'armée idéologique de la République islamique dans un communiqué.
"Tout détournement de navire vers d'autres routes est dangereux et entraînera une riposte ferme de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens", selon ce communiqué publié par la télévision d'Etat.
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