Centenaire de Me Abdoulaye Wade : La célébration reportée aux 4 et 5 juin 2026

La commémoration du centenaire de Me Abdoulaye Wade, initialement prévue le 29 mai 2026, a été reportée, annonce Mayoro Faye, porte-parole du parti lors d’un point de presse ce mardi. Les festivités se dérouleront désormais les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2026, en raison de la coïncidence avec la fête de la Tabaski.







La première journée de célébration aura lieu au Grand Théâtre National, de 9h à 12h. La cérémonie, solennelle, se tiendra en présence effective de Son Excellence le Président de la République. Elle réunira autorités étatiques et religieuses, ainsi que de nombreuses personnalités. Une exposition retraçant le parcours exceptionnel de l’ancien chef de l’État est également prévue au programme.

