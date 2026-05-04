Hôtels et attractions ferment leurs portes à Dubaï, tandis que des milliers de travailleurs se retrouvent sans emploi

Les Émirats arabes unis ont averti publiquement aussi bien les citoyens que les visiteurs de ne pas filmer ou diffuser d’images d’impacts de roquettes ni de dégâts causés par des attaques iraniennes. Les contrevenants risquent au moins un an de prison et des amendes d’au moins 23.000 euros. Des centaines de personnes ont déjà été incarcérées.







Les restaurants de Dubaï sont d’ailleurs également en grande difficulté. Certains des établissements les plus réputés de la ville, y compris des restaurants étoilés au guide Michelin, essaient de survivre en réduisant drastiquement leurs prix et en ramenant leur personnel au strict minimum.





Les Émiratis qui dirigent et gèrent ces entreprises disposent toutefois, en général, de réserves financières pour tenir le coup. La véritable tragédie se joue loin du regard des promenades désertées: chez les millions de travailleurs migrants, relégués dans des quartiers pauvres, qui ne peuvent plus compter sur leur salaire ni se permettre de rentrer dans leur pays d’origine.





Certains travaillent encore: dans le bâtiment, dans la sécurité, ou encore dans le secteur médical. Mais pour la grande majorité, c’est le désespoir qui domine. Les travailleurs étrangers à qui The Daily Mail a pu parler semblaient d’ailleurs plus effrayés par d’éventuelles représailles des autorités que par la guerre elle-même. C’est une existence extrêmement pénible dans une ville qui a perdu toute sa superbe. Pourtant, c’est un ouvrier du bâtiment épuisé qui a peut-être le mieux résumé la réalité brute: “Si tu arrives à survivre aux Émirats arabes unis, alors tu peux survivre n’importe où dans le monde.”

