Emission avec Me El Hadji Diouf sur la TFM : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué demain à 10h , à la Sûreté Urbaine

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye, présentateur de l'émission "Faram Facce", sur la TFM a été convoqué ce mardi 5 Mai 2026 à 10h à la Sûreté urbaine de Dakar. Cela fait suite à sa dernière émission avec Me El Hadji Diouf. Interpellé sur les ondes de la RFM, il explique, " C’est le lieutenant Faye qui m’a appelé tout à l’heure. Il m’a juste dit que ça concerne l’émission "Faram Facce" de mercredi dernier, avec Me Elhadj Diouf. Présentement je ne sais pas ce qu’ils me reprochent, mais il m’a dit clairement qu’il s’agit de cette émission-là», précise-t-il.







Notre confrère déclare qu'il ne pense que que ça soit sur les commentaires faits sur l'affaire Pape Malick Ndour qui lui vaut une convocation. Toutefois, il promet d'aller répondre : " J'ai beaucoup de respect pour la justice",

