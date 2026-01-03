Tribunal des flagrants délits : Cheikh Ndiaye risque un an de prison ferme après ses propos menaçants en ligne

Cheikh Ndiaye, 46 ans, a été condamné mercredi à un an de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Placé sous mandat de dépôt, il a été reconnu coupable de provocation à un crime ou délit, d’apologie d’un crime ou délit, et de diffusion de contenus électroniques contraires aux bonnes mœurs, rapporte Libération.







Le prévenu s’est illustré en publiant des vidéos dans lesquelles il brandissait un couteau et proférait des menaces graves et des insultes. Lors de son audition devant la Division spéciale de cybercriminalité (DSC), Cheikh Ndiaye a affirmé être membre du parti « Nationalistes plus » et appartenir à des groupes WhatsApp tels que « Pastef Grand Dakar », « Nationalistes du Sénégal » et « Nationalistes Ngb ».







L’accusé a tenté de justifier ses propos en expliquant que la vidéo incriminée datait de trois mois et qu’elle faisait suite à des menaces de mort qu’il aurait reçues après avoir critiqué des étrangers vivant au Sénégal. Il a également déclaré être incapable de produire les preuves de ces supposées menaces.







Reconnaissant toutefois le caractère excessif de ses déclarations, Cheikh Ndiaye a sollicité la clémence du tribunal en présentant ses excuses. Ses regrets n’ont cependant pas convaincu les juges, qui ont maintenu leur décision.







Le délibéré est attendu le 5 janvier 2026. En attendant, le prévenu reste en détention.

