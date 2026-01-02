Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass

Conscient des défis de développement auxquels fait face la commune de Thiamène Pass, dans le département de Linguère, l’inspecteur de l’Éducation et de la Formation, Tanor Cissé, a officiellement lancé, ce jeudi 1er janvier 2026, un mouvement politique dénommé M2C (Mouvement pour le Changement dans la Continuité – Thiamène Pass Ca Kanam).
Natif de la localité, Tanor Cissé a expliqué que cette initiative est née après plusieurs années d’engagement dans l’arène politique. « Après un certain temps, on a parfois l’impression
de voir toujours les mêmes pratiques. Il est donc temps de retracer notre chemin », a-t-il déclaré, justifiant la création du mouvement par la nécessité d’un renouvellement dans la continuité, tout en s’appuyant sur les acquis des aînés.
Pour le président du M2C, la jeunesse et les femmes constituent les piliers du changement. C’est pourquoi il a lancé un appel inclusif à ces couches sociales afin de bâtir ensemble un mouvement capable de répondre aux aspirations des populations locales.
« Nous avons opté pour le changement, mais dans la continuité. Nous suivrons les pas de nos aînés, tout en apportant les corrections nécessaires lorsque des changements s’imposent », a-t-il souligné.
Tanor Cissé a également précisé que le M2C demeure ouvert à tous les leaders politiques, aussi bien de la majorité que de l’opposition, affirmant sa disponibilité à engager des concertations et négociations avant tout choix politique futur.
Porté par une forte mobilisation de sympathisants venus des différents villages de la commune, l’inspecteur Cissé a annoncé que le M2C vise une envergure communale, avec des représentants dans tous les villages de la collectivité territoriale de Thiamène Pass.
Interpellé par ses militants, le président du M2C n’a pas écarté l’éventualité d’une candidature à la mairie de Thiamène Pass lors des élections municipales de 2027, si la jeunesse et les femmes de la commune le sollicitent.
Au-delà du discours politique, Tanor Cissé est également reconnu pour ses actions sociales en faveur des femmes de la commune. Il a notamment financé plusieurs groupements féminins à Thiamène Pass (80 femmes), à Ndiéyène Thiamène et à Mérina.
Lors de la cérémonie de lancement, plusieurs témoignages élogieux ont été livrés par ses proches et sympathisants. Fatou Thiane, au nom des femmes, a rappelé un financement de deux millions de FCFA octroyé par Tanor Cissé. Dans le même sillage, Ami Ndiaye a évoqué un prêt de 700 000 FCFA sans intérêts, ayant permis de générer près de trois millions de FCFA de retombées économiques.
La jeunesse, à travers Aliou Sow, ainsi que des personnalités locales comme Ibra Cissé, Mamour Ndiaye et Seyni Gningue, ont unanimement salué la générosité, la sincérité et l’engagement constant de l’inspecteur Tanor Cissé pour le rayonnement de la commune de Thiamène Pass.
