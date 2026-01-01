TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce jeudi une visite de courtoisie à Touba, où il a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. De retour de Passy, le chef du gouvernement s’est rendu auprès du guide religieux pour un entretien dont le contenu n’a pas encore été révélé.



Aucune information officielle n’a filtré à l’issue de la rencontre, qui s’est déroulée dans la résidence du khalife.