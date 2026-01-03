Capture de Maduro : le chef de l'ONU s'inquiète du "respect du droit international" (porte-parole)

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est inquiété samedi "que le droit international n'ait pas été respecté" à propos de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.



L'opération américaine constitue un "dangereux précédent", selon Antonio Guterres qui appelle "tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif, dans le plein respect des droits de l'Homme et de l'Etat de droit".