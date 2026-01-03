Capture de Maduro : le chef de l'ONU s'inquiète du "respect du droit international" (porte-parole)


Capture de Maduro : le chef de l'ONU s'inquiète du "respect du droit international" (porte-parole)
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est inquiété samedi "que le droit international n'ait pas été respecté" à propos de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

L'opération américaine constitue un "dangereux précédent", selon Antonio Guterres qui appelle "tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif, dans le plein respect des droits de l'Homme et de l'Etat de droit".
Autres articles
Samedi 3 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trump publie une photo de Maduro menotté, un masque sur les yeux

Trump publie une photo de Maduro menotté, un masque sur les yeux - 03/01/2026

Trump triomphe après la capture de Maduro

Trump triomphe après la capture de Maduro - 03/01/2026

Centrafrique/présidentielle: le camp Touadéra rejette la victoire annoncée par l'opposant Dologuélé

Centrafrique/présidentielle: le camp Touadéra rejette la victoire annoncée par l'opposant Dologuélé - 03/01/2026

Maduro et sa femme vont être amenés à New York, dit Trump

Maduro et sa femme vont être amenés à New York, dit Trump - 03/01/2026

Thiès - Insolite : deux sexagénaires se battent dans une gargotte pour un verre d'eau

Thiès - Insolite : deux sexagénaires se battent dans une gargotte pour un verre d'eau - 03/01/2026

La Russie demande des éclaircissements

La Russie demande des éclaircissements "immédiats" sur la situation de Maduro après l'annonce de sa capture - 03/01/2026

Attaque sur le Venezuela: la vice-présidente ignore où se trouve le président Maduro (déclaration à la télévision)

Attaque sur le Venezuela: la vice-présidente ignore où se trouve le président Maduro (déclaration à la télévision) - 03/01/2026

Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir

Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir "frappé (...) des zones résidentielles" (ministre Défense) - 03/01/2026

Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'

Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'"agression militaire" - 03/01/2026

Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains)

Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains) - 03/01/2026

Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi

Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi - 03/01/2026

Drame à la cité Lobatt-Fall : une chute, des blessures et trop de zones d’ombre autour de la mort de Mame Youma Fall au pied de l’immeuble de son copain

Drame à la cité Lobatt-Fall : une chute, des blessures et trop de zones d’ombre autour de la mort de Mame Youma Fall au pied de l’immeuble de son copain - 03/01/2026

Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat

Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat - 03/01/2026

Malicounda, la route de l’exil brisée : quand le rêve espagnol vire au piège judiciaire

Malicounda, la route de l’exil brisée : quand le rêve espagnol vire au piège judiciaire - 03/01/2026

Tribunal des flagrants délits : Cheikh Ndiaye risque un an de prison ferme après ses propos menaçants en ligne

Tribunal des flagrants délits : Cheikh Ndiaye risque un an de prison ferme après ses propos menaçants en ligne - 03/01/2026

[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués

[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués - 02/01/2026

Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna

Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna - 02/01/2026

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass - 02/01/2026

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef - 02/01/2026

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière - 02/01/2026

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif - 02/01/2026

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile - 02/01/2026

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours - 02/01/2026

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance - 02/01/2026

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An - 02/01/2026

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko - 01/01/2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026 - 01/01/2026

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante »

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante » - 01/01/2026

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an - 01/01/2026

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois »

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois » - 31/12/2025

RSS Syndication