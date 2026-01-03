Trump triomphe après la capture de Maduro


Trump triomphe après la capture de Maduro
Le président Donald Trump a crié victoire samedi après l'opération nocturne des troupes américaines qui ont emmené de force le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse pour les conduire devant un tribunal de New York afin d'y répondre d'accusations de "narcoterrorisme".

"Je l'ai regardée littéralement comme j'aurais regardé une émission télévisée", s'est enthousiasmé Donald Trump dans une interview à Fox News à propos de la capture.

"Nous l'avons regardée dans une salle et nous en avons suivi toutes les étapes", a ajouté le président américain joint par téléphone dans sa résidence Mar-a-lago, en Floride (sud-est), sans préciser qui était également présent avec lui.

Nicolas Maduro se trouvait dans "une forteresse", mais tous les militaires américains impliqués dans l'opération en sont revenus vivants, s'est félicité Donald Trump.

"Il était dans un endroit très bien gardé, comme une forteresse", a-t-il dit. "Le fait que personne n'ait été tué est incroyable", a estimé Donald Trump, ajoutant que "deux hommes ont été touchés, mais ils sont revenus et sont en bonne forme". "Je suis fier d'être américain", a-t-il ajouté.

Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, vont être conduits à New York, a-t-il précisé. "Ils seront amenés à New York. Ils ont été inculpés à New York", a rappelé le président américain, faisant écho à une précédente déclaration de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon laquelle le couple est poursuivi notamment pour "narcoterrorisme".

"Ils sont à bord d'un navire mais ils se dirigent vers New York", a souligné Donald Trump, ironisant sur le fait qu'ils avaient dû "adorer" leur vol en hélicoptère jusqu'à ce navire.

La ministre Bondi a affirmé sur X que M. Maduro et son épouse, "feraient bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain, devant des tribunaux américains".

Ils sont poursuivis devant un tribunal fédéral de New York pour des chefs de "narcoterrorisme" et de "complot pour importation de cocaïne" aux Etats-Unis, a-t-elle dit.

Le ministère de la Justice a ensuite publié un acte d'accusation complété qui contient désormais le nom de Mme Flores, ce qui n'était pas le cas auparavant.

L'opération est "un signal indiquant que nous ne nous laisserons pas intimider", a affirmé Donald Trump, assurant qu'il s'agissait notamment d'empêcher le trafic de drogue "par voie terrestre" après une série de frappes contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue depuis septembre afin d'empêcher son acheminement par voie maritime.

L'opération militaire américaine est terminée et "il n'y aura pas de nouvelle action au Venezuela maintenant que Maduro est détenu par les Etats-Unis", a par ailleurs indiqué sur X le sénateur républicain Mike Lee, citant le secrétaire d'Etat Marco Rubio avec lequel il a échangé à ce sujet.

L'opération évoque l'invasion du Panama en 1989 pour capturer l'homme fort du pays, le général Manuel Noriega, ex-collaborateur des services secrets américains et poursuivi par la justice américaine pour trafic de drogue. Noriega s'était rendu aux soldats américains le 3 janvier 1990, soit il y a 35 ans jour pour jour.
Autres articles
Samedi 3 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trump publie une photo de Maduro menotté, un masque sur les yeux

Trump publie une photo de Maduro menotté, un masque sur les yeux - 03/01/2026

Centrafrique/présidentielle: le camp Touadéra rejette la victoire annoncée par l'opposant Dologuélé

Centrafrique/présidentielle: le camp Touadéra rejette la victoire annoncée par l'opposant Dologuélé - 03/01/2026

Capture de Maduro : le chef de l'ONU s'inquiète du

Capture de Maduro : le chef de l'ONU s'inquiète du "respect du droit international" (porte-parole) - 03/01/2026

Maduro et sa femme vont être amenés à New York, dit Trump

Maduro et sa femme vont être amenés à New York, dit Trump - 03/01/2026

Thiès - Insolite : deux sexagénaires se battent dans une gargotte pour un verre d'eau

Thiès - Insolite : deux sexagénaires se battent dans une gargotte pour un verre d'eau - 03/01/2026

La Russie demande des éclaircissements

La Russie demande des éclaircissements "immédiats" sur la situation de Maduro après l'annonce de sa capture - 03/01/2026

Attaque sur le Venezuela: la vice-présidente ignore où se trouve le président Maduro (déclaration à la télévision)

Attaque sur le Venezuela: la vice-présidente ignore où se trouve le président Maduro (déclaration à la télévision) - 03/01/2026

Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir

Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir "frappé (...) des zones résidentielles" (ministre Défense) - 03/01/2026

Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'

Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'"agression militaire" - 03/01/2026

Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains)

Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains) - 03/01/2026

Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi

Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi - 03/01/2026

Drame à la cité Lobatt-Fall : une chute, des blessures et trop de zones d’ombre autour de la mort de Mame Youma Fall au pied de l’immeuble de son copain

Drame à la cité Lobatt-Fall : une chute, des blessures et trop de zones d’ombre autour de la mort de Mame Youma Fall au pied de l’immeuble de son copain - 03/01/2026

Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat

Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat - 03/01/2026

Malicounda, la route de l’exil brisée : quand le rêve espagnol vire au piège judiciaire

Malicounda, la route de l’exil brisée : quand le rêve espagnol vire au piège judiciaire - 03/01/2026

Tribunal des flagrants délits : Cheikh Ndiaye risque un an de prison ferme après ses propos menaçants en ligne

Tribunal des flagrants délits : Cheikh Ndiaye risque un an de prison ferme après ses propos menaçants en ligne - 03/01/2026

[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués

[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués - 02/01/2026

Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna

Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna - 02/01/2026

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass - 02/01/2026

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef - 02/01/2026

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière - 02/01/2026

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif - 02/01/2026

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile - 02/01/2026

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours - 02/01/2026

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance - 02/01/2026

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An - 02/01/2026

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko - 01/01/2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026 - 01/01/2026

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante »

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante » - 01/01/2026

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an - 01/01/2026

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois »

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois » - 31/12/2025

RSS Syndication