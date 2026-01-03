Trump triomphe après la capture de Maduro

Le président Donald Trump a crié victoire samedi après l'opération nocturne des troupes américaines qui ont emmené de force le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse pour les conduire devant un tribunal de New York afin d'y répondre d'accusations de "narcoterrorisme".



"Je l'ai regardée littéralement comme j'aurais regardé une émission télévisée", s'est enthousiasmé Donald Trump dans une interview à Fox News à propos de la capture.



"Nous l'avons regardée dans une salle et nous en avons suivi toutes les étapes", a ajouté le président américain joint par téléphone dans sa résidence Mar-a-lago, en Floride (sud-est), sans préciser qui était également présent avec lui.



Nicolas Maduro se trouvait dans "une forteresse", mais tous les militaires américains impliqués dans l'opération en sont revenus vivants, s'est félicité Donald Trump.



"Il était dans un endroit très bien gardé, comme une forteresse", a-t-il dit. "Le fait que personne n'ait été tué est incroyable", a estimé Donald Trump, ajoutant que "deux hommes ont été touchés, mais ils sont revenus et sont en bonne forme". "Je suis fier d'être américain", a-t-il ajouté.



Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, vont être conduits à New York, a-t-il précisé. "Ils seront amenés à New York. Ils ont été inculpés à New York", a rappelé le président américain, faisant écho à une précédente déclaration de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon laquelle le couple est poursuivi notamment pour "narcoterrorisme".



"Ils sont à bord d'un navire mais ils se dirigent vers New York", a souligné Donald Trump, ironisant sur le fait qu'ils avaient dû "adorer" leur vol en hélicoptère jusqu'à ce navire.



La ministre Bondi a affirmé sur X que M. Maduro et son épouse, "feraient bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain, devant des tribunaux américains".



Ils sont poursuivis devant un tribunal fédéral de New York pour des chefs de "narcoterrorisme" et de "complot pour importation de cocaïne" aux Etats-Unis, a-t-elle dit.



Le ministère de la Justice a ensuite publié un acte d'accusation complété qui contient désormais le nom de Mme Flores, ce qui n'était pas le cas auparavant.



L'opération est "un signal indiquant que nous ne nous laisserons pas intimider", a affirmé Donald Trump, assurant qu'il s'agissait notamment d'empêcher le trafic de drogue "par voie terrestre" après une série de frappes contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue depuis septembre afin d'empêcher son acheminement par voie maritime.



L'opération militaire américaine est terminée et "il n'y aura pas de nouvelle action au Venezuela maintenant que Maduro est détenu par les Etats-Unis", a par ailleurs indiqué sur X le sénateur républicain Mike Lee, citant le secrétaire d'Etat Marco Rubio avec lequel il a échangé à ce sujet.



L'opération évoque l'invasion du Panama en 1989 pour capturer l'homme fort du pays, le général Manuel Noriega, ex-collaborateur des services secrets américains et poursuivi par la justice américaine pour trafic de drogue. Noriega s'était rendu aux soldats américains le 3 janvier 1990, soit il y a 35 ans jour pour jour.