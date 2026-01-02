Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna

Le député Guy Marius Sagna a réagi à la demande d’explication adressée au Dr Diallo par le Directeur Général de l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP), dénonçant une « inversion des rôles » dans un dossier qui soulève de nombreuses questions depuis plusieurs mois. Dans une brève réaction, Guy Marius Sagna n’a pas mâché ses mots pour qualifier la situation « d’inacceptable ». « C’est le monde à l’envers », s’est-il indigné, pointant du doigt ce qu’il considère comme une tentative de détourner l’attention des véritables enjeux.







Le député rappelle que le ministre de la Santé garde le silence depuis 12 mois sur une question pourtant fondamentale : le DG de l’ARP a-t-il fait l’objet de sanctions de la part de ses pairs pharmaciens ? « Le ministre refuse de dire si le DG de l’ARP a été épinglé ou non », s’interroge Guy Marius Sagna.







Plus récemment, depuis le 18 décembre, une nouvelle zone d’ombre est apparue avec le dossier SOFTCARE. Les citoyens et observateurs attendent toujours les explications promises par le ministre de la Santé sur ce volet de l’affaire. « Depuis le 18 décembre, nous attendons les explications du ministre dans l’affaire SOFTCARE », a martelé Guy Marius Sagna.







Face à ce silence prolongé des autorités, le membre de Pastef voit dans la demande d’explication adressée au Dr Diallo une stratégie délibérée. « C’est eux qui demandent des comptes au Dr Diallo ?! », s’interroge-t-il avec ironie. Pour Guy Marius Sagna, les intentions derrière cette démarche sont claires : « La diversion et l’intimidation ne passeront pas », prévient-il.

