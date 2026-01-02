Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna

Le député Guy Marius Sagna a réagi à la demande d’explication adressée au Dr Diallo par le Directeur Général de l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP), dénonçant une « inversion des rôles » dans un dossier qui soulève de nombreuses questions depuis plusieurs mois. Dans une brève réaction, Guy Marius Sagna n’a pas mâché ses mots pour qualifier la situation « d’inacceptable ». « C’est le monde à l’envers », s’est-il indigné, pointant du doigt ce qu’il considère comme une tentative de détourner l’attention des véritables enjeux.
Le député rappelle que le ministre de la Santé garde le silence depuis 12 mois sur une question pourtant fondamentale : le DG de l’ARP a-t-il fait l’objet de sanctions de la part de ses pairs pharmaciens ? « Le ministre refuse de dire si le DG de l’ARP a été épinglé ou non », s’interroge Guy Marius Sagna.
Plus récemment, depuis le 18 décembre, une nouvelle zone d’ombre est apparue avec le dossier SOFTCARE. Les citoyens et observateurs attendent toujours les explications promises par le ministre de la Santé sur ce volet de l’affaire. « Depuis le 18 décembre, nous attendons les explications du ministre dans l’affaire SOFTCARE », a martelé Guy Marius Sagna.
Face à ce silence prolongé des autorités, le membre de Pastef voit dans la demande d’explication adressée au Dr Diallo une stratégie délibérée. « C’est eux qui demandent des comptes au Dr Diallo ?! », s’interroge-t-il avec ironie. Pour Guy Marius Sagna, les intentions derrière cette démarche sont claires : « La diversion et l’intimidation ne passeront pas », prévient-il.
-
Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass
-
Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef
-
Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière
-
1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif
-
Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile