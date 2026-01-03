Les États-Unis "dirigeront" le Venezuela en attendant une transition "sûre", dit Trump

Le président Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis "dirigeraient" le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique "sûre" puisse avoir lieu, après l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.



"Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse", a dit le président américain lors d'une conférence de presse en Floride, ajoutant que les Etats-Unis étaient prêts à lancer "une seconde attaque plus importante si besoin".