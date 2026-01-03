Attaque sur le Venezuela: la vice-présidente ignore où se trouve le président Maduro (déclaration à la télévision)

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a affirmé samedi matin qu'elle ignorait où se trouvait le président Nicolas Maduro, soulignant toutefois que ses "ordres" à l'armée restaient en vigueur.



"Face à cette attaque brutale, nous ignorons où se trouvent le président Nicolas Maduro et la Première dame, Cilia Flores. Nous exigeons du gouvernement du président Donald Trump une preuve de vie", a-t-elle déclaré lors d'une conversation téléphonique à la télévision publique.



Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les forces américaines avaient capturé le président vénézuélien, après avoir lancé une "attaque de grande envergure" contre le pays sud-américain.



La vice-présidente a toutefois affirmé que M. Maduro "a donné des ordres très clairs à la Force armée nationale bolivarienne afin (...) que tous les plans de défense intégrale de la nation soient activés (...) Les instructions du président Maduro ont été données".



Un peu plus tôt, le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, avait annoncé "le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques, système d'armes pour la défense intégrale".



Il a en outre accusé, dans un discours enregistré sur les réseaux sociaux, l'armée américaine d'avoir "frappé des zones résidentielles".



"Les forces envahisseuses (...) ont profané notre sol (...) allant jusqu'à frapper, au moyen de missiles et de roquettes tirés depuis leurs hélicoptères de combat, des zones résidentielles de population civile", a-t-il dit, indiquant être de "train de recueillir les informations relatives aux blessés et aux morts".