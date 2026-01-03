Trump dit que le président colombien devrait "faire gaffe à ses fesses"

Donald Trump a affirmé samedi que son homologue colombien, Gustavo Petro, devrait "faire gaffe à ses fesses", après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.



"Il possède des usines où il fabrique de la cocaïne. (...) Il fabrique de la cocaïne et l'expédie aux Etats-Unis, donc il doit vraiment faire gaffe à ses fesses", a-t-il ajouté à propos du président colombien mors d'une conférence de presse.