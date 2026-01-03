Trump dit que le président colombien devrait "faire gaffe à ses fesses"

Donald Trump a affirmé samedi que son homologue colombien, Gustavo Petro, devrait "faire gaffe à ses fesses", après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.
"Il possède des usines où il fabrique de la cocaïne. (...) Il fabrique de la cocaïne et l'expédie aux Etats-Unis, donc il doit vraiment faire gaffe à ses fesses", a-t-il ajouté à propos du président colombien mors d'une conférence de presse.
"Il possède des usines où il fabrique de la cocaïne. (...) Il fabrique de la cocaïne et l'expédie aux Etats-Unis, donc il doit vraiment faire gaffe à ses fesses", a-t-il ajouté à propos du président colombien mors d'une conférence de presse.
Autres articles
-
Les États-Unis "dirigeront" le Venezuela en attendant une transition "sûre", dit Trump
-
Emmanuel Macron salue la chute de Maduro et appelle à une transition démocratique au Venezuela
-
Conseil national du RIS Alwahda : unité nationale, justice sociale et plaidoyer pour les causes islamiques et humanitaires
-
Trump publie une photo de Maduro menotté, un masque sur les yeux
-
Trump triomphe après la capture de Maduro