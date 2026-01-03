Maduro et sa femme vont être amenés à New York, dit Trump

Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, capturés et exfiltrés par les forces américaines, vont être conduits à New York, a déclaré samedi Donald Trump dans une interview à Fox News.
"Ils seront amenés à New York. Ils ont été inculpés à New York", a rappelé le président américain, faisant écho à une précédente déclaration de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon laquelle le couple est poursuivi notamment pour "narcoterrorisme". "Ils sont à bord d'un navire mais ils se dirigent vers New York", a précisé Donald Trump.
"Ils seront amenés à New York. Ils ont été inculpés à New York", a rappelé le président américain, faisant écho à une précédente déclaration de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon laquelle le couple est poursuivi notamment pour "narcoterrorisme". "Ils sont à bord d'un navire mais ils se dirigent vers New York", a précisé Donald Trump.
Autres articles
-
Trump publie une photo de Maduro menotté, un masque sur les yeux
-
Trump triomphe après la capture de Maduro
-
Centrafrique/présidentielle: le camp Touadéra rejette la victoire annoncée par l'opposant Dologuélé
-
Capture de Maduro : le chef de l'ONU s'inquiète du "respect du droit international" (porte-parole)
-
Thiès - Insolite : deux sexagénaires se battent dans une gargotte pour un verre d'eau