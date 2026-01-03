Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains)

L'armée américaine est à l'origine d'une série de frappes menées tôt samedi contre la capitale vénézuélienne, Caracas, rapportent des médias américains.
CBS News et Fox News ont cité des responsables anonymes de l'administration du président américain, Donald Trump, confirmant l'implication de forces américaines. La Maison Blanche et le Pentagone n'ont pas commenté les explosions ni les informations faisant état d'avions survolant la capitale du Venezuela.
Autres articles
-
Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir "frappé (...) des zones résidentielles" (ministre Défense)
-
Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'"agression militaire"
-
Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi
-
Drame à la cité Lobatt-Fall : une chute, des blessures et trop de zones d’ombre autour de la mort de Mame Youma Fall au pied de l’immeuble de son copain
-
Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat