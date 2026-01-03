Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains)



L'armée américaine est à l'origine d'une série de frappes menées tôt samedi contre la capitale vénézuélienne, Caracas, rapportent des médias américains.



CBS News et Fox News ont cité des responsables anonymes de l'administration du président américain, Donald Trump, confirmant l'implication de forces américaines. La Maison Blanche et le Pentagone n'ont pas commenté les explosions ni les informations faisant état d'avions survolant la capitale du Venezuela.