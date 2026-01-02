De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance


De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance

Une nouvelle affaire judiciaire vient alourdir le parcours déjà tumultueux de Seydina Fall, plus connu sous le sobriquet de « Boughazéli ». À peine condamné à deux mois de prison ferme pour abus de confiance, l’homme de 56 ans se retrouve de nouveau dans le viseur de la justice. Selon les révélations du quotidien Libération, il a été extrait de sa cellule de la prison de Rebeuss le 30 décembre dernier pour être placé en garde à vue par la sûreté urbaine du commissariat de Guédiawaye.

 

Reconverti récemment en agent immobilier, Seydina Fall est cette fois cité dans une plainte déposée par une dame répondant aux initiales A. Sall. Celle-ci accuse à la fois « Boughazéli » et un courtier du nom de Moustapha Ndiaye d’abus de confiance, dans une affaire de location immobilière aux contours troublants, rapporte Libération.

 

D’après les éléments recueillis auprès de la plaignante, elle aurait été mise en relation avec le courtier pour la location d’un appartement présenté comme appartenant à Seydina Fall. Après discussions et accord verbal, ce dernier aurait encaissé la somme de 370 000 francs CFA dès le mois de novembre 2025, contre une décharge, promettant de mettre les locaux à la disposition de la locataire dans un court délai.

 

Mais cette promesse n’a jamais été tenue. Malgré le paiement effectué, l’appartement n’a jamais été livré à A. Sall, qui a fini par saisir les autorités. Convoqué par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire, le courtier Moustapha Ndiaye ne s’est pas présenté, compliquant davantage l’enquête, souligne Libération.

 

Quant à Seydina Fall, extrait de prison pour les besoins de la procédure, il a choisi de garder le silence lors de son audition, indiquant attendre l’arrivée de son avocat. Son droit à un conseil lui a toutefois été notifié conformément à la loi, avant qu’il ne soit placé en garde à vue le 30 décembre à 14 heures 04 minutes précises.

Vendredi 2 Janvier 2026
Dakaractu



