Conseil national du RIS Alwahda : unité nationale, justice sociale et plaidoyer pour les causes islamiques et humanitaires

Réuni en Conseil national le 1ᵉʳ janvier 2026 à Dakar, le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS Alwahda) s’est félicité du bon déroulement de son 4ᵉ Congrès, tenu en avril 2025, saluant le travail du Comité préparatoire dont l’organisation et la mobilisation ont permis la réussite de ce rendez-vous majeur.



Dans un communiqué exploité par la rédaction de Dakaractu, le mouvement a réaffirmé sa détermination à consolider la dynamique interne, appelant l’ensemble de ses structures à renforcer la cohésion, la discipline et le sens du service, valeurs fondatrices du RIS Alwahda.



Sur le plan national, le RIS Alwahda a encouragé les nouvelles autorités du Sénégal à gouverner dans l’unité, l’efficacité et la responsabilité, à la hauteur des sacrifices consentis par les populations. Il les invite à placer l’intérêt général au-dessus des clivages, à préserver la paix sociale, à consolider l’État de droit et à répondre avec diligence aux urgences économiques et sociales qui affectent les ménages.



Le mouvement note avec satisfaction les baisses de prix de certaines denrées et de l’énergie, tout en appelant à leur consolidation à travers des politiques durables de justice sociale.



Le RIS Alwahda a salué la création, au sein de la Présidence de la République, d’une Direction des Affaires religieuses, qu’il considère comme une avancée importante. Il appelle toutefois à aller plus loin avec la mise en place d’une Délégation aux affaires religieuses dotée de moyens et d’un plan d’action clair, devant aboutir à un Conseil supérieur des affaires islamiques.



Par ailleurs, le mouvement a félicité le Ministre de l’Éducation nationale ainsi que l’ensemble des acteurs des Daara pour le démarrage effectif des Assises nationales des Daara, jugées porteuses d’espoir. Il estime que ce cadre constitue une étape décisive pour renforcer l’encadrement pédagogique et social des Daara, lutter contre certaines formes d’exploitation des enfants et garantir leur dignité, leur protection et leur droit à une éducation complète.

