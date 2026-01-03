Thiès - Insolite : deux sexagénaires se battent dans une gargotte pour un verre d'eau

Il est 15h15mn à la gargotte de sokhna Nafi (nom d'emprunt). Il s'agit d'un petit coin de fortune entouré de rideaux, avec deux banquettes en bois disposées devant une table sur laquelle trônent un plat de riz et un autre garni de poissons et de légumes.

Sur l'un des bancs, étaient assis deux hommes, la soixantaine révolue, en train de déguster tranquillement le plat du jour. Vu qu'il y avait un seul verre et une bouteille remplie d'eau fraîche, Pa Diouf a demandé à Pa Ndiaye de lui passer le verre pour qu'il puisse à son tour étancher sa soif. Celui-ci a ainsi répondu qu'il devait encore boire. Et du coup, il ne pouvait pas lui céder le verre. Très remonté, le premier nommé s'est directement levé pour l'apostropher avant de le surprendre avec un coup de poing sur le visage.

Surpris par la rapidité de la main gauche de Pa Diouf, Pa Ndiaye a riposté avec une droite mais c'était sans compter sur la flexibilité de Pa Diouf qui a rapidement esquivé le coup.

Ainsi, les riverains qui vaquaient à leurs occupations non loin du lieu de l'altercation, sont très vite intervenus pour séparer les deux protagonistes. Il s'en est ainsi suivi des échanges de propos aigres doux et des tentatives des deux côtés de remettre un autre coup en plein dans le mille. Il faudra l'intervention d'un policier en faction pour disperser la foule et les convaincre à revenir à de meilleurs sentiments. Toutefois, Pa Ndiaye qui continuait à rouspéter, a promis de se venger parce que n'ayant pas pu, dit-il, toucher son vis-à-vis au cours de l'altercation.

Pour la petite histoire, une affaire de jalousie serait à l'origine de la confrontration, puisque tous deux courtisent une dame qui fréquente les parages. Cent commentaires.