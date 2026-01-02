Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière


La 8ème édition de la finale du tournoi de l'émergence a vécu ce jeudi à Dya dans le département de Kaolack. Comme chaque année, le maire Tamsir Guèye n'a pas lésiné sur les moyens pour gâter la jeunesse sportive de sa commune. ''Cest un tournoi que j'organisais avant même que je ne sois maire de la commune. Je peux dire que c'est le tournoi de mon mouvement politique. Et il est organisé et soutenu par le MCDL avec à sa tête le coordonnateur, Mame Yack Diagne'', a déclaré Tamsir Guèye devant ses collègues maires de Sibassor et de Ndiébel.
 
Poursuivant, il a invité la jeunesse de sa commune à privilégier les études pour réussir et assurer la relève. ''Nous, la vision qu'on a pour la commune de Dya, c'est une transformation systémique et cette transformation systémique ne pourra se faire qu'avec les hommes et les femmes, mais plus particulièrement la jeunesse. C'est dans ce sens là que je lance à la jeunesse d'abord, qu'elle se forme parce qu'on ne peut pas transformer une ville si nous n'avons pas des ressources humaines de qualité. Et dans ce sens là, nous félicitations et encourageons les jeunes qui sont sur les circuits scolaires, notamment à l'élémentaire, au secondaire et à l'université, de se concentrer sur les études pour avoir une bonne formation qui leur permettra de relever les défis et d'assurer la continuité'', a-t-il ajouté.
 
Toutefois, Tamsir Guèye a profité de la tribune pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. Car selon lui, ils peuvent rester au pays et réussir sans prendre le risque de braver la mer. ''Je profite de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse de Dya, mais aussi en général à la jeunesse du Sénégal, pour qu'elle ait une prise de conscience et cesse cette illusion de l'Eldorado. Ils peuvent réussir ici au Sénégal, ils peuvent se former ici au Sénégal. Donc il faut que ce fléau puisse arrêter. Maintenant, à défaut de pouvoir partir, qu'ils essaient d'emprunter les voies légales et ça nous permettra de ne pas connaître ces drames qu'on est en train de voir et qui entraînent la perte de milliers de jeunes'', a soutenu le maire de Dya. 
 
 
Rappelons que la finale a été remportée par l'ASC Niambo devant l'ASC Diokko sur le score de 2 buts à 1.
Autres articles
Vendredi 2 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass - 02/01/2026

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef - 02/01/2026

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif - 02/01/2026

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile - 02/01/2026

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours - 02/01/2026

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance - 02/01/2026

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An - 02/01/2026

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko - 01/01/2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026 - 01/01/2026

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante »

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante » - 01/01/2026

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an - 01/01/2026

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois »

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois » - 31/12/2025

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens - 31/12/2025

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains)

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains) - 31/12/2025

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021 - 31/12/2025

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale - 31/12/2025

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara - 31/12/2025

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales - 31/12/2025

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions - 31/12/2025

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice - 31/12/2025

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix - 31/12/2025

Yémen: Ryad dénonce des actes

Yémen: Ryad dénonce des actes "dangereux" des Emirats arabes unis, qui démentent - 31/12/2025

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité - 31/12/2025

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC - 31/12/2025

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions - 31/12/2025

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye - 31/12/2025

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation - 31/12/2025

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions »

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions » - 30/12/2025

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette - 30/12/2025

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain - 30/12/2025

RSS Syndication