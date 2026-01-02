Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière

La 8ème édition de la finale du tournoi de l'émergence a vécu ce jeudi à Dya dans le département de Kaolack. Comme chaque année, le maire Tamsir Guèye n'a pas lésiné sur les moyens pour gâter la jeunesse sportive de sa commune. ''Cest un tournoi que j'organisais avant même que je ne sois maire de la commune. Je peux dire que c'est le tournoi de mon mouvement politique. Et il est organisé et soutenu par le MCDL avec à sa tête le coordonnateur, Mame Yack Diagne'', a déclaré Tamsir Guèye devant ses collègues maires de Sibassor et de Ndiébel.

Poursuivant, il a invité la jeunesse de sa commune à privilégier les études pour réussir et assurer la relève. ''Nous, la vision qu'on a pour la commune de Dya, c'est une transformation systémique et cette transformation systémique ne pourra se faire qu'avec les hommes et les femmes, mais plus particulièrement la jeunesse. C'est dans ce sens là que je lance à la jeunesse d'abord, qu'elle se forme parce qu'on ne peut pas transformer une ville si nous n'avons pas des ressources humaines de qualité. Et dans ce sens là, nous félicitations et encourageons les jeunes qui sont sur les circuits scolaires, notamment à l'élémentaire, au secondaire et à l'université, de se concentrer sur les études pour avoir une bonne formation qui leur permettra de relever les défis et d'assurer la continuité'', a-t-il ajouté.

Toutefois, Tamsir Guèye a profité de la tribune pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. Car selon lui, ils peuvent rester au pays et réussir sans prendre le risque de braver la mer. ''Je profite de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse de Dya, mais aussi en général à la jeunesse du Sénégal, pour qu'elle ait une prise de conscience et cesse cette illusion de l'Eldorado. Ils peuvent réussir ici au Sénégal, ils peuvent se former ici au Sénégal. Donc il faut que ce fléau puisse arrêter. Maintenant, à défaut de pouvoir partir, qu'ils essaient d'emprunter les voies légales et ça nous permettra de ne pas connaître ces drames qu'on est en train de voir et qui entraînent la perte de milliers de jeunes'', a soutenu le maire de Dya.