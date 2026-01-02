Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Guéladjo Ba, s’active pour la massification du parti Pastef dans la commune de Kamb, département de Linguère.



En effet, le mercredi 31 décembre 2025, Guéladjo Ba a effectué une tournée de proximité et de remobilisation des militants de Pastef dans ladite commune. Accompagné de plusieurs responsables politiques locaux du parti, il est allé à la rencontre des militants dans le but de renforcer l’ancrage politique de Pastef et de consolider durablement sa base à Kamb.



Selon l’inspecteur Guéladjo Ba, cette tournée l’a conduit successivement dans les villages de Nguentou Thily, Mbéthio, Ndiao, Louye et Batale, tous situés dans la collectivité territoriale de Kamb. Ces rencontres ont été marquées par des échanges francs et constructifs, permettant de réaffirmer la mobilisation constante des militants autour des idéaux et du projet politique de Pastef.



À chaque étape, les militants ont renouvelé leur adhésion totale et leur soutien indéfectible à la dynamique impulsée par le nouveau régime, se disant convaincus que les réformes engagées répondront aux aspirations légitimes des populations locales.



S’adressant à ses camarades de parti, l’inspecteur Guéladjo Ba a déclaré : « Unis et déterminés, nous poursuivons le combat pour un Pastef plus fort, mieux structuré et victorieux dans la commune de Kamb. »

