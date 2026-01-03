Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir "frappé (...) des zones résidentielles" (ministre Défense)





Le ministre vénézuélien de la Défense a accusé, dans un discours enregistré sur les réseaux sociaux samedi à l'aube, l'armée américaine d'avoir "frappé des zones résidentielles" lors de son attaque du Venezuela, promettant également un déploiement massif de tous les moyens militaires du pays.



"Les forces envahisseuses (...) ont profané notre sol (...) allant jusqu'à frapper, au moyen de missiles et de roquettes tirés depuis leurs hélicoptères de combat, des zones résidentielles de population civile", a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, indiquant être de "train de recueillir les informations relatives aux blessés et aux morts". Il a aussi promis "le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques, système d'armes pour la défense intégrale".