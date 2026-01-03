Trump publie une photo de Maduro menotté, un masque sur les yeux

Donald Trump a publié samedi sur son réseau Truth social une photo de Nicolas Maduro menotté, un masque sur les yeux, déclarant que le président vénézuélien se trouve à bord du navire de guerre USS Iwo Jima.



Sur le cliché, Nicolas Maduro apparaît debout, menotté, vêtu d'un survêtement gris clair de la marque Nike, les oreilles recouvertes de ce qui semble être un casque antibruit et les yeux masqués.



Nicolas Maduro et sa femme sont en route pour New York, où ils doivent répondre d'accusations de narcotrafic, selon le président américain.